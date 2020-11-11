В Италии арестовали 6 должностных лиц компании, ответственной за мост, обрушившийся в Генуе

В Италии арестовали трех действующих и трех бывших должностных лиц из руководства компании Autostrade per l'Italia, которая отвечала за содержание моста Моранди в Генуе, обрушившегося в 2018 году.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Аресты произошли 11 ноября в рамках расследования, которе идет параллельно с расследованием обрушения моста.

Должностных лиц подозревают в установке шумопоглощающих барьеров, которые не были достаточно качественными и безопасными. Следствие утверждает, что есть ряд серьезных доказательств, полученных из показаний, документации и технического анализа.

Согласно предварительным выводам, должностные лица компании знали о недостатках конструкций и их потенциальной опасности, особенно в ветреную погоду. Кроме того, они допустили использование некоторых материалов крепления, не соответствующих европейским стандартам качества.

Арестованным выдвигают обвинения в покушении на безопасность транспортного движения и мошенничестве.

В компании после арестов заявили, что все инженерные решения согласовывали с соответствующими органами в министерстве инфраструктуры и транспорта.

Напомним, обвал моста Моранди в Генуе, к которому относится основное расследование, произошел 14 августа 2018 года. В результате аварии погибли 43 человека.

В конце лета 2020 года на месте разрушенного моста открыли новый.