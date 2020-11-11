Іспанія в кілька разів знижує податок на маски, щоб зробити їх дешевшими

Уряд Іспанії знизить ставку ПДВ для медичних масок з 21% до 4%, щоб зробити ціну доступною на період пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністр фінансів Марія Хесус Монтеро в середу заявила в парламенті, що наступного тижня Рада міністрів своєю постановою затвердить зниження ПДВ для цього продукту, щоб застосувати наднизьку ставку.

"Уряд проявлятиме пильність, щоб гарантувати, що зниження ПДВ призведе до зниження цін для кінцевого споживача, а не до збільшення прибутковості бізнесу", - сказала Монтеро.

"Також можу оголосити, що ми знову збираємося знизити максимальну роздрібну ціну. Завтра, в четвер, Міжвідомча комісія з цін на ліки розгляне цей крок", - додала вона.

Кілька європейських країн вже знизили або навіть тимчасово скасували ПДВ для медичних масок: в Португалії ставка становить 6%, у Франції 5,5%, в Німеччині 5%, а в таких країнах, як Італія, Бельгія або Нідерланди, цей товар звільнений від податку.

Нагадаємо, нещодавно уряд Іспанії отримав підтримку парламенту для продовження надзвичайного стану у зв'язку з епідемією та надав регіональній владі право запроваджувати свої обмеження на пересування громадян і визначати час комендантської години.

Водночас, на відміну від першої хвилі, поки жоден з іспанських регіонів не заборонив своїм мешканцям виходити з дому.