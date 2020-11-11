Испания в несколько раз снижает налог на маски, чтобы сделать их дешевле

Правительство Испании снизит ставку НДС для медицинских масок с 21% до 4%, чтобы сделать их цену доступной на период пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Министр финансов Мария Хесус Монтеро в среду заявила в парламенте, что на следующей неделе Совет министров своим постановлением утвердит снижение НДС для этого продукта, чтобы применить сверхнизкую ставку.

"Правительство будет проявлять бдительность, чтобы гарантировать, что снижение НДС приведет к снижению цен для конечного потребителя, а не к увеличению доходности бизнеса", - сказала Монтеро.

"Также могу сказать, что мы снова собираемся снизить максимальную розничную цену. Завтра, в четверг, Межведомственная комиссия по ценам на лекарства рассмотрит этот шаг", - добавила она.

Несколько европейских стран уже снизили или даже временно отменили НДС для медицинских масок: в Португалии ставка составляет 6%, во Франции 5,5%, в Германии 5%, а в таких странах, как Италия, Бельгия или Нидерланды, этот товар освобожден от налога.

Напомним, недавно правительство Испании получило поддержку парламента для продолжения чрезвычайного положения в связи с эпидемией и предоставило региональным властям право вводить свои ограничения на передвижение граждан и определять время комендантского часа.

В то же время, в отличие от первой волны, пока ни один из испанских регионов не запретил своим жителям выходить из дома.