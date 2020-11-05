Греція оголосила національний локдаун на три тижні

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив у четвер про тритижневий загальнонаціональний карантин для протидії розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Національний локдаун розпочнеться в суботу вранці. Усі магазини роздрібної торгівлі будуть закриті, а поїздки між регіонами будуть заборонені.

Влада знову запровадить систему, яка зобов'язує громадян надсилати текстові повідомлення на урядовий номер, коли людина виходить з дому на роботу, в магазин або до лікаря чи для занять спортом.

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Середні школи закриються та запровадять дистанційне навчання, тоді як дитячі садки та початкові школи залишаться відкритими.

Міцотакіс заявив, що сплеск нових випадків за останні п'ять днів "змушує" його вжити заходів зараз, а не чекати, чи спрацюють нещодавно оголошені обмеження.

"Якби уряд чекав, а поточні заходи не спрацювали, тиск на лікарні був би нестерпним", пояснив він.

Він також заявив, що уряд буде фінансово підтримувати громадян, які постраждають від нового карантину, зазначивши, що деталі плану будуть представлені міністром фінансів пізніше сьогодні.

Нагадаємо, влада Кіпру оголосила про нові обмежувальні заходи на найближчі три тижні, включаючи нічну комендантську годину.