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Молдова відновила автомобільне сполучення на двох пунктах пропуску з Україною

Четвер, 12 листопада 2020, 12:25

З 12 листопада відновлено автомобільне сполучення на двох пунктах пропуску на кордоні України та Молдови. 

Про це у четвер повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда". 

З 8 ранку автомобільне сполучення знову запрацювало у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни – Чадир-Лунга".

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Про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску ДПСУ повідомила Прикордонна поліція Молдови.

Українські прикордонники нагадали, що уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою ще наприкінці травня. 

Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.

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