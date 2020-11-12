Молдова відновила автомобільне сполучення на двох пунктах пропуску з Україною
Четвер, 12 листопада 2020, 12:25
З 12 листопада відновлено автомобільне сполучення на двох пунктах пропуску на кордоні України та Молдови.
Про це у четвер повідомила Держприкордонслужба України, пише "Європейська правда".
З 8 ранку автомобільне сполучення знову запрацювало у двох пунктах пропуску на кордоні з Молдовою: "Бесараб’яска – Серпневе" та "Нові Трояни – Чадир-Лунга".
Про рішення відновити пропускні операції через пункти пропуску ДПСУ повідомила Прикордонна поліція Молдови.
Українські прикордонники нагадали, що уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в усіх пунктах пропуску на кордоні з Молдовою ще наприкінці травня.
Фактичне здійснення пропускних операцій стало можливим тільки після відповідного рішення молдовської сторони.
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