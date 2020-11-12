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Молдова возобновила автомобильное сообщение на двух пунктах пропуска с Украиной

Четверг, 12 ноября 2020, 12:25

С 12 ноября восстановлено автомобильное сообщение на двух пунктах пропуска на границе Украины и Молдовы.

Об этом в четверг сообщила Госпогранслужба Украины, пишет "Европейская правда".

С 8 утра автомобильное сообщение снова заработало в двух пунктах пропуска на границе с Молдовой: "Басарабяска - Серпневе" и "Новые Трояны - Чадыр-Лунга".

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О решении возобновить пропускные операции через пункты пропуска ГПСУ сообщила Пограничная полиция Молдовы.

Украинские пограничники напомнили, что правительство Украины приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Молдовой еще в конце мая.

Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны.

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