Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Британія першою в Європі перетнула позначку в 50 тисяч смертей від COVID-19

Туреччина заборонила курити на вулицях через коронавірус

“Ми йдемо до темних часів”: Швеція готує алкогольну заборону через коронавірус

Парламент Вірменії не зміг зібратись для відставки прем’єра 






Brexit: Лондон вимагає від ЄС гнучкості, хоча час на укладення угоди спливає

Четвер, 12 листопада 2020, 13:20

У британському уряді вважають, що Євросоюз повинен проявити гнучкість, щоб допомогти забезпечити угоду про вільну торгівлю з Великою Британією після перехідного періоду.

Про це заявив урядовий міністр Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Британія вже продемонструвала великий ступінь гнучкості в цих переговорах, але важливо також, щоб Європейський Союз теж проявив гнучкість", - заявив Гоув у четвер у парламенті.

"У ході дискусій, які ми ведемо в спільній комісії, дуже важливо переконатися, що ми реалізуємо протокол про майбутнє Північної Ірландії таким чином, щоб її населення могло продовжувати мати безперешкодний доступ до решти Великої Британії і, зокрема, щоб ми могли підтримувати потік товарів, які так життєво важливі для провінції" – сказав міністр

Він висловив упевненість, що віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович буде прагматично працювати над тим, щоб це сталося.

Як повідомлялося, Велика Британія і Євросоюз, швидше за все, не встигнуть до кінця цього тижня завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.

Британія покинула ЄС у січні, і переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться на завершальному етапі, однак ключові розбіжності між сторонами залишаються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Brexit
powered by lun.ua