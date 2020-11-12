Brexit: Лондон вимагає від ЄС гнучкості, хоча час на укладення угоди спливає

У британському уряді вважають, що Євросоюз повинен проявити гнучкість, щоб допомогти забезпечити угоду про вільну торгівлю з Великою Британією після перехідного періоду.

Про це заявив урядовий міністр Майкл Гоув, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Британія вже продемонструвала великий ступінь гнучкості в цих переговорах, але важливо також, щоб Європейський Союз теж проявив гнучкість", - заявив Гоув у четвер у парламенті.

"У ході дискусій, які ми ведемо в спільній комісії, дуже важливо переконатися, що ми реалізуємо протокол про майбутнє Північної Ірландії таким чином, щоб її населення могло продовжувати мати безперешкодний доступ до решти Великої Британії і, зокрема, щоб ми могли підтримувати потік товарів, які так життєво важливі для провінції" – сказав міністр

Він висловив упевненість, що віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович буде прагматично працювати над тим, щоб це сталося.

Як повідомлялося, Велика Британія і Євросоюз, швидше за все, не встигнуть до кінця цього тижня завершити переговори щодо угоди про майбутні відносини після завершення перехідного періоду.

Британія покинула ЄС у січні, і переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться на завершальному етапі, однак ключові розбіжності між сторонами залишаються.