Brexit: Лондон требует от ЕС гибкости, хотя время на заключение соглашения истекает

В британском правительстве считают, что Европейский Союз должен проявить гибкость, чтобы помочь обеспечить соглашение о свободной торговле с Великобританией после переходного периода.

Об этом заявил правительственный министр Майкл Гоув, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Британия уже продемонстрировала большую степень гибкости в этих переговорах, но важно также, чтобы Европейский Союз тоже проявил гибкость", - заявил Гоув в четверг в парламенте.

"В ходе дискуссий, которые мы ведем в совместной комиссии, очень важно убедиться, что мы реализуем протокол о будущем Северной Ирландии таким образом, чтобы ее население могло продолжать иметь беспрепятственный доступ к остальной части Великобритании и, в частности, чтобы мы могли поддерживать поток товаров, которые так жизненно важные для провинции", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович будет прагматично работать над тем, чтобы это произошло.

Как сообщалось, Великобритания и Европейский Союз, скорее всего, не успеют до конца этой недели завершить переговоры по соглашению о будущих отношениях после завершения переходного периода.

Великобритания покинула ЕС в январе, и переговоры об условиях торговли после завершения переходного периода находятся на заключительном этапе, однако ключевые разногласия между сторонами остаются.