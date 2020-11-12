Швеція посилила карантин ще в чотирьох регіонах

Швеція у четвер запровадила більш суворі карантинні заходи проти коронавірусу ще в чотирьох регіонах країни - Даларні, Готланді, Вермланді та Вестманланді.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Після сьогоднішнього рішення жорсткіші обмеження застосовуються у 17 із 21 регіону Швеції. Вони не є юридично обов’язковими, тому штрафи за їх порушення не передбачаються, але їх рекомендується виконувати.

Нові правила означають, що людям у визначених регіонах рекомендується по можливості уникати фізичних контактів з іншими людьми, крім тих, з ким вони проживають.

Слід також утримуватись від перебування в закритих приміщеннях, таких як магазини, торгові центри, музеї, бібліотеки, басейни та спортзали, за винятком, наприклад, продуктових магазинів та аптек.

Не рекомендується брати участь у зустрічах, концертах, шоу, спортивних тренінгах, матчах чи змаганнях. Це не стосується спортивних тренувань для дітей та молоді 2005 року народження або пізніше.

Жителів регіонів закликають уникати необов'язкових поїздок, особливо міжрегіональних.

Раніше прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен анонсував, що уряд планує заборонити по всій країні продаж алкоголю після 22:00 в барах, ресторанах і нічних клубах, щоб стримати поширення COVID-19.