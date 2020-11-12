Швеция усилила карантин еще в четырех регионах

Швеция в четверг ввела более строгие карантинные меры против коронавируса еще в четырех регионах страны - Даларна, Готланд, Вермланд и Вестманланд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

После сегодняшнего решения жесткие ограничения применяются в 17 из 21 региона Швеции. Они не являются юридически обязательными, поэтому штрафы за их нарушение не предусмотрены, но их рекомендуется выполнять.

Новые правила означают, что людям в определенных регионах рекомендуется по возможности избегать физических контактов с другими людьми, кроме тех, с кем они проживают.

Следует также воздерживаться от пребывания в закрытых помещениях, таких как магазины, торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны и спортзалы, за исключением, например, магазин и аптек.

Не рекомендуется принимать участие во встречах, концертах, шоу, спортивных тренингах, матчах или соревнованиях. Это не касается спортивных тренировок для детей и молодежи 2005 года рождения или позже.

Жителей регионов призывают избегать необязательных поездок, особенно межрегиональных.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен анонсировал, что правительство планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение COVID-19.