У Латвії міністр подав у відставку через незаконне використання пропуску на парковку

Міністр охорони навколишнього середовища і регіонального розвитку Латвії Юріс Пуце вирішив подати у відставку з посади через використання пропуску на парковку, на який він не мав права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Я щиро прошу вибачення за свої дії і всім серцем шкодую про них. Я помилився в питанні автостоянок Ризького самоврядування, я дійсно зробив невдалий вибір. Я ввів в оману своїх колег і суспільство Латвії", - сказав Пуце.

Днем раніше депутат Ризької думи Маріс Мічеревскіс, який вийшов з очолюваної Пуце партії "Для розвитку Латвії", розповів, що міністр просив у нього дати пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. Це мережа муніципальних платних автостоянок.

Цю інформацію зараз перевіряє Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (KNAB).

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш заявив, що необхідно внести ясність в питання про те, чи користувалися Пуце або його родичі пропуском в обхід встановленого порядку.

Пуце вже не перший раз залишає посаду через підозри в конфлікті інтересів і неетичних діях. У 2013 році він пішов у відставку з посади держсекретаря Міністерства економіки, тому що товариство Ascendum під керівництвом його дружини отримувало великі пожертви від підприємств, зацікавлених вплинути на політику Мінекономіки.