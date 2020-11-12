В Латвии министр подал в отставку из-за незаконного использования пропуска на парковку

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце решил подать в отставку с должности из-за использования пропуска на парковку, на который он не имел права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Я искренне прошу прощения за свои действия и всем сердцем сожалею о них. Я ошибся в вопросе автостоянок Рижского самоуправления, я действительно сделал неудачный выбор. Я ввел в заблуждение своих коллег и общество Латвии", - сказал Пуце.

Днем ранее депутат Рижской думы Марис Мичеревскис, который вышел из возглавляемой Пуце партии "Для развития Латвии", рассказал, что министр просил у него дать пропуск на автостоянку Rīgas satiksme. Это сеть муниципальных платных автостоянок.

Эту информацию сейчас проверяет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что необходимо внести ясность в вопрос о том, пользовались ли Пуце или его родственники пропуском в обход установленного порядка.

Пуце уже не первый раз покидает пост из-за подозрений в конфликте интересов и неэтичных действиях. В 2013 году он ушел в отставку с поста госсекретаря Министерства экономики, потому что общество Ascendum под руководством его жены получало крупные пожертвования от предприятий, заинтересованных повлиять на политику Минэкономики.