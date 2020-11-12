У Британії - вперше понад 33 тисячі заражень за добу

У Британії за минулу добу зареєстрували понад 33 тисячі підтверджених заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За минулу добу коронавірус підтвердили у 33 470 людей. Попередній найвищий показник перевищував 26 тисяч заражень.

Варто зазначити, що віднедавна у Британії почали масове тестування населення, відтак виявляють більше хворих з легкими симптомами.

Під час "першої хвилі" епідемії багато хворих опинялися поза офіційною статистикою.

Загалом кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 1,29 млн.

Нагадаємо, минулого тижня британському Ліверпулі почали пілотний проєкт з масового тестування населення на коронавірус.

Пілотне тестування є частиною амбітного урядового плану "Операція Муншот" - тестування на коронавірус усього населення за допомогою новітньої технології тестів (проби слини на тест-смужках), під час якого лиш за один день хочуть охоплювати 10 млн людей.

З 4 листопада Британія запровадила новий локдаун для Англії на чотири тижні. На цей час припинили роботу ресторани і паби, спортзали та магазини, які не продають товари першої необхідності.

























