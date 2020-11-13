В Минске тысячи людей вышли из-за смерти избитого за бело-красные ленты белоруса

В Минске в четверг тысячи белорусов в течение часов съезжались к "Площади перемен", чтобы почтить умершего в больнице Романа Бондаренко, которого днем ​​ранее похитили и избили, нанеся смертельные травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", Tut.by.

Сообщение о смерти 31-летнего Бондаренко поступило из больницы в четверг вечером. Более 5 часов люди ехали со всего города к площади, где парня похитили.

Бондаренко 11 ноября вышел во двор посмотреть, как неизвестные в масках снимают с забора бело-красно-белые ленты на улице Червякова. После словесного конфликта с местными жителями неизвестные начали нападать на жителей и бить их.

Примерно в 22:16 несколько человек увезли на автобусах, которые были похожи на те, что используют силовики. По неподтвержденной информации, Бондаренко находился в Центральном РОВД Минска около полутора часов.

В 0:05 Роман Бондаренко поступил в реанимацию с тяжелым отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субудуральнимы гематомами, инсультами, слезами.

По словам врачей, он был доставлен в операционную в коме. Операция длилась несколько часов. Роман был в критическом состоянии.

В ГУВД Мингорисполкома утверждают, что милиция появилась на месте происшествия и Роман был найден без сознания. Ему была вызвана скорая помощь. Однако машины медиков местные жители не видели.