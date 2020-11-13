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У Нідерландах виступили за збройне ембарго ЄС проти Туреччини

П'ятниця, 13 листопада 2020, 10:27

Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок хоче заручитися підтримкою всередині Євросоюзу для введення європейського ембарго на постачання зброї союзнику по НАТО Туреччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Чотири урядові партії Нідерландів VVD, CDA, D66 і ChristenUnie попросили винести це питання у розмовах з партнерами по ЄС через участь Туреччини в декількох конфліктах в регіоні, включаючи Нагірний Карабах.

Партії стверджують, що Анкара порушує міжнародне право своєю участю у збройних конфліктах в Лівії, а також здійснює незаконне буріння у Східному Середземномор'ї.

Стеф Блок пізно ввечері відповів на прохання партій, що він "із задоволенням це зробить", зазначивши, що шукає підтримки у своїх європейських колег.

На думку партнерів по коаліції, уряд повинен зробити все можливе в контексті ЄС для введення ембарго на постачання зброї.

"Туреччина знову і знову переступає межу. Настав час для рішучих заходів", - заявив автор пропозиції, депутат парламенту від ChristenUnie Жоель Вордевінд. За його словами, Туреччина перекинула сирійських джихадистів в Нагірний Карабах, щоб вони там воювали.

Раніше, міністр закордонних справ Франції висловив обурення щодо нових провокативних кроків з боку президента Туреччини, нагадавши, що у грудні лідери ЄС можуть розглянути санкції проти країни.

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Нідерланди
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