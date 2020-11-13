У Нідерландах виступили за збройне ембарго ЄС проти Туреччини
Міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок хоче заручитися підтримкою всередині Євросоюзу для введення європейського ембарго на постачання зброї союзнику по НАТО Туреччині.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.
Чотири урядові партії Нідерландів VVD, CDA, D66 і ChristenUnie попросили винести це питання у розмовах з партнерами по ЄС через участь Туреччини в декількох конфліктах в регіоні, включаючи Нагірний Карабах.
Партії стверджують, що Анкара порушує міжнародне право своєю участю у збройних конфліктах в Лівії, а також здійснює незаконне буріння у Східному Середземномор'ї.
Стеф Блок пізно ввечері відповів на прохання партій, що він "із задоволенням це зробить", зазначивши, що шукає підтримки у своїх європейських колег.
На думку партнерів по коаліції, уряд повинен зробити все можливе в контексті ЄС для введення ембарго на постачання зброї.
"Туреччина знову і знову переступає межу. Настав час для рішучих заходів", - заявив автор пропозиції, депутат парламенту від ChristenUnie Жоель Вордевінд. За його словами, Туреччина перекинула сирійських джихадистів в Нагірний Карабах, щоб вони там воювали.
Раніше, міністр закордонних справ Франції висловив обурення щодо нових провокативних кроків з боку президента Туреччини, нагадавши, що у грудні лідери ЄС можуть розглянути санкції проти країни.