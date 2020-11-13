В Нидерландах выступили за оружейное эмбарго ЕС против Турции

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок хочет заручиться поддержкой внутри Европейского Союза для введения европейского эмбарго на поставки оружия союзнику по НАТО Турции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Четыре правительственные партии Нидерландов VVD, CDA, D66 и ChristenUnie попросили вынести этот вопрос в разговорах с партнерами по ЕС из-за участия Турции в нескольких конфликтах в регионе, включая Нагорный Карабах.

Партии утверждают, что Анкара нарушает международное право своим участием в вооруженных конфликтах в Ливии, а также осуществляет незаконное бурение в Восточном Средиземноморье.

Стеф Блок поздно вечером ответил на просьбу партий, что он "с удовольствием это сделает", отметив, что ищет поддержки у своих европейских коллег.

По мнению партнеров по коалиции, правительство должно сделать все возможное в контексте ЕС для введения эмбарго на поставки оружия.

"Турция снова и снова переступает черту. Настало время для решительных мер", - заявил автор предложения, депутат парламента от ChristenUnie Жоэль Вордевинд. По его словам, Турция перебросила сирийских джихадистов в Нагорный Карабах, чтобы они там воевали.

Ранее министр иностранных дел Франции выразил возмущение относительно новых провокационных шагов со стороны президента Турции, напомнив, что в декабре лидеры ЕС могут рассмотреть санкции против страны.