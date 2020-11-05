У Франції знову пригрозили Туреччині санкціями ЄС через провокації Ердогана

Міністр закордонних справ Франції висловив обурення щодо нових провокативних кроків з боку президента Туреччнини, нагадавши, що у грудні лідери ЄС можуть розглянути санкції проти країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це Жан-Ів Ле Дріан сказав 5 листопада в ефірі Europe1.

Напередодні у Туреччині пообіцяли "жорстку реакцію" на рішення Франції заборонити ультраправу турецьку групу "Сірі вовки" після того, як пам’ятний знак геноциду вірмен поблизу Ліона був осквернений протурецькими гаслами.

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"Ми бачимо, що президент Ердоган регулярно вдається до мови насильства, навіть ненависті, і це неприйнятно. Вони спрямовані не лише проти Франції, Європа повністю солідарна у цьому питанні. Ми хочемо, щоб Туреччина відмовилася від цієї логіки", - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

Він нагадав, що Європейська рада може схвалити заходи проти Туреччини. "У нас є засоби тиску, санкції - можливі. І зараз Туреччина має вжити необхідних заходів, щоб уникнути такого сценарію", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, стосунки між Францією та Туреччиною додатково загострилися, коли президент Реджеп Таїп Ердоган запропонував Еммануелю Макрону "перевірити психіку" через його ставлення до мусульманської меншини. Так він відреагував на заяву Макрона, що Франція не заборонятиме карикатури на пророка Мухаммеда, та обіцянку рішучих заходів проти радикальних ісламістів в країні після останніх терактів.

Наступними днями "олії у вогонь" підлила карикатура сатиричного журналу Charlie Hebdo на Ердогана. Президент Туреччини подав на редакцію в суд.

Крім того, Ердоган вирішив судитися з одним з нідерландських депутатів, який також поширив карикатуру з ним. За депутата вступився прем’єр Марк Рютте.

Ще перед цим стосунки Франції та всього ЄС із Туреччиною суттєво погіршилися через розвідку останньою газових родовищ у спірних водах Східного Середземномор’я, а також роль Туреччини у війні в Карабаху, де вона відкрито підтримує Азербайджан.

Греція та Кіпр ще з літа вимагають санкцій ЄС проти Анкари, та навіть блокували через це санкції проти режиму Лукашенка.

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