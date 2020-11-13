Из-за коронавируса Франция думает перенести местные выборы в марте

Премьер-министр Франции Жан Кастекс попросит о трехмесячной отсрочке будущих региональных выборов, которые назначены на март 2021 года, из-за распространения пандемии COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу офис Кастекса заявил, что намерен перенести выборы на июнь следующего года.

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Франция занимает четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания, зарегистрировав почти 1,9 миллиона инфицированных.

В четверг число госпитализированных из-за этой болезни достигло нового рекордного уровня - 32 638 человек.

С 30 октября во Франции действует жесткий карантин. Покидать дом разрешено только по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому человеку, а также подышать воздухом.

Рестораны и магазины, кроме продающих товары первой необходимости, должны быть закрыты. Закрытые собрания и публичные собрания запрещены. В то же время, в отличие от весеннего локдауна, школы и детсады не закрыли.

Ранее директор одной из больниц Парижа призвал не праздновать в этом году Рождество и Новый год из-за опасений, что это может привести к очередному всплеску заболеваемости COVID-19.