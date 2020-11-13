Естонія закликала до нових санкцій проти Білорусі через загибель активіста

Естонія запропонує запровадити нові санкції щодо офіційних осіб Білорусії у зв'язку з загибеллю в Мінську активіста Романа Бондаренка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві глави МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу.

"Естонія у співпраці з кількома іншими країнами має намір подати на рівні Європейського Союзу пропозицію щодо введення додаткових санкцій проти білоруських чиновників. Вбивство Бондаренка є страшним злочином, і за це потрібно ввести нові санкції", - сказав міністр.

"Такі звірства не можуть залишатися безкарними, і винні повинні бути притягнуті до відповідальності", - додав він.

Нагадаємо, ЄС у пятницю заявив, що білоруська влада не тільки прямо і жорстоко репресує власне населення, а й створила середовище, в якому можуть відбуватися такі беззаконні насильницькі дії.

12 листопада 31-річний Роман Бондаренко помер після кількох годин операції в лікарні Мінська в результаті серйозних травм, отриманих через побиття, ймовірно, міліціонерами у цивільному.

В Мінську в четвер тисячі білорусів впродовж годин з’їжджалися до "Площі змін", щоб вшанувати померлого у лікарні Романа Бондаренка.