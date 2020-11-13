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Эстония призвала к новым санкциям против Беларуси из-за гибели активиста

Пятница, 13 ноября 2020, 17:28

Эстония предложит ввести новые санкции в отношении официальных лиц Беларуси в связи с гибелью в Минске активиста Романа Бондаренко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Эстония в сотрудничестве с несколькими другими странами намерена подать на уровне Европейского Союза предложение о введении дополнительных санкций против белорусских чиновников. Убийство Бондаренко является страшным преступлением, и за это нужно ввести новые санкции", - сказал министр.

"Такие зверства не могут оставаться безнаказанными, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - добавил он.

Напомним, ЕС в пятницу заявил, что белорусские власти не только прямо и жестоко репрессируют собственное население, но и создали среду, в которой могут происходить такие беззаконные насильственные действия.

12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных из-за избиения, вероятно, милиционерами в штатском.

В Минске в четверг тысячи белорусов в течение часов съезжались к "Площади перемен", чтобы почтить память умершего в больнице Романа Бондаренко.

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