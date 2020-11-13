Майже половина німців сумніваються в ефективності локдауну

Майже половина німців сумніваються у тому, що запроваджені жорсткі карантинні обмеження ефективно допоможуть стримати епідемію коронавірусу.

Про це свідчать результати соцопитування від ZDF "Politbarometer", пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

55% опитаних вважають, що запроваджений "локдаун" допоможе сповільнити приріст заражень, тоді як не вірять в його ефективність - 43%.

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Водночас, як випливає з наступних цифр, ті, хто не вірять в ефективність діючих обмежень, не обов'язково проти локдауну як такого.

58% опитаних вважають, що запроваджені обмеження - достатні. Ще 14% вважають їх надмірними, а 26% - недостатніми.

З усіх опитаних респондентів - 1347 осіб - лише десять сказали, що не відчули впливу "коронавірусної" кризи. 43% відповіли, що на них вона вплинула "не надто сильно", 35% - "сильно", та 12% - "дуже сильно".

При цьому, більшість мають на увазі не фінансове питання: внаслідок епідемії серйозно погіршилися справи лише у 8%, 19% кажуть, що справи трохи погіршилися, тоді як для 72% епідемія не стала фінансовим ударом.

Нагадаємо, з 2 листопада у Німеччині запровадили нові обмеження, які в ЗМІ називають "м'яким локдауном".

У країні на місяць закрилися заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун.

Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Нещодавно міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що обмеження, введені для стримування пандемії коронавірусу, ймовірно триватимуть всю зиму, і країна навряд чи повернеться до нормального життя в грудні або січні.