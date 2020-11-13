Почти половина немцев сомневаются в эффективности локдауна

Почти половина немцев сомневаются в том, что жесткие карантинные ограничения эффективно помогут сдержать эпидемию коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса от ZDF "Politbarometer", пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

55% опрошенных считают, что введенный "локдаун" поможет замедлить прирост заражений, тогда как не верят в его эффективность - 43%.

В то же время, как следует из цифр, те, кто не верит в эффективность действующих ограничений, не обязательно против локдауна как такового.

58% опрошенных считают введенные ограничения достаточными. Еще 14% считают их чрезмерными, а 26% - недостаточными.

Из всех опрошенных респондентов - 1347 человек - только десять сказали, что не почувствовали влияния коронавирусного кризиса. 43% ответили, что на них он повлиял "не слишком сильно", 35% - "сильно", и 12% - "очень сильно".

При этом большинство имеют в виду не финансовый вопрос: в результате эпидемии серьезно ухудшились дела только у 8%, 19% говорят, что дела немного ухудшились, тогда как для 72% эпидемия не стала финансовым ударом.

Напомним, со 2 ноября в Германии ввели новые ограничения, которые в СМИ называют "мягким локдауном".

В стране в месяц закрылись заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта пройдут при пустых трибунах.

Также закрытыми будут косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских будет разрешена при условии соблюдения строгих мер гигиены.

Недавно министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса, вероятно продолжатся всю зиму, и страна вряд ли вернется к нормальной жизни в декабре или январе.