Британця оштрафували на $2240 за проїзд без маски у транспорті

У Великій Британії 49-річний чоловік був оштрафований на суму понад 1700 фунтів стерлінгів ( близько $2240) за відмову носити маску для обличчя в лондонському автобусі протягом двох днів підряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Фредерік Адомако-Фрімпонг зі Стратфорда, східний Лондон, був серед десятків людей, яким в п'ятницю в суді Вімблдону було винесено повідомлення про фіксований штраф за те, що вони не вдягали маски для обличчя в громадському транспорті в липні.

Суд заявив, що чоловік не представив "ніяких розумних виправдань" тому, що 15 липня на автовокзалі Стратфорда він був без маски.

Адомако-Фрімпонг був знову зупинений співробітниками транспортної компанії наступного дня по тій же причині.

Йому було призначено загальний штраф в розмірі 1710 фунтів стерлінгів за правопорушення після того, як він не сплатив фіксоване повідомлення про штраф в розмірі 100 фунтів протягом 28 днів.

Нагадаємо, у Британії напередодні зареєстрували понад 33 тисячі підтверджених заражень коронавірусом, що стало найбільшим показником з початку епідемії.