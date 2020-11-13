Британца оштрафовали на $2240 за проезд без маски в транспорте

В Великобритании 49-летний мужчина был оштрафован на сумму более 1700 фунтов стерлингов за отказ носить маску для лица в лондонском автобусе в течение двух дней подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Фредерик Адомако-Фримпонг из Стратфорда, восточный Лондон, был среди десятков людей, которым в пятницу в Мировом суде Уимблдона было вынесено уведомление о фиксированном штрафе за то, что они не надели маску для лица в общественном транспорте в июле.

Суд заявил, что мужчина не представил "никаких разумных оправданий" тому, что 15 июля на автовокзале Стратфорда он был без маски.

Адомако-Фримпонг был снова остановлен сотрудниками транспортной компании на следующий день по той же причине.

Ему был назначен общий штраф в размере 1710 фунтов стерлингов за правонарушения после того, как он не уплатил фиксированное уведомление о штрафе в размере 100 фунтов в течение 28 дней.

Накануне в Британии зарегистрировали более 33 тысяч подтвержденных заражений коронавирусом, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.