Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії - вперше понад 40 тисяч заражень, ще два регіони стають "червоними"

У суді по MH17 сталася сутичка між адвокаткою росіянина Пулатова і потерпілою

Facebook видалив сторінку популярного у Польщі політика, який називав Україну ворогом

"Маємо дати їм по морді": Додон, що ризикує програти вибори, кличе молдован на вулиці






Чорногорія запровадила комендантську годину і заборонила міжміські поїздки на вихідних

П'ятниця, 13 листопада 2020, 21:08

Уряд Чорногорії схвалив нові заходи для боротьби з епідемією коронавірусу, серед яких - комендантська година та заборона міжміських поїздок у вихідні дні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CDM.

Заходи почнуть діяти вже з опівночі 14 листопада на всій території Чорногорії і триватимуть до 1 грудня, з можливістю продовження.

Комендантська година діятиме з 9 години вечора до 5 ранку. У цей період людям заборонено виходити з дому, окрім як з важливих причин - як робота, отримання медичної допомоги чи допомога близьким. 

Запроваджується заборона ходити у гості - окрім як додому до своїх рідних. Пересуватися по вулиці можна групами не більше 4 осіб.

Читайте також
НАТО подарував Чорногорії апарати штучної вентиляції легень для боротьби з епідемією

Магазини та заклади харчування повинні будуть закриватися о 8 годині вечора. При цьому ресторани повинні контролювати, щоб люди на вході дезінфікували руки, знімали маску тільки на час споживання їжі і сиділи за столами групами не більше 4 осіб. Крім того, столи повинні стояти на відстані не менше 2 метрів та бути розділені органічним склом. 

Спортзали не закривають, але заборонені тренування групами, а кількість відвідувачів має бути не більша 1 особи на 10 квадратних метрів. 

У вихідні дні буде заборонено виїздити за межі своїх муніципалітетів - з тими ж винятками, що й для комендантської години. 

Усі приватні святкування, церемонії та релігійні зібрання забороняються. Служби у церквах можна буде проводити тільки без вірян. 

Міністр охорони здоров’я Кенан Храпович заявив, що людям потрібно проявити більше відповідальності, тому що частина громадян обходять обмеження. 

Читайте також
У Чорногорії від коронавірусу помер глава Сербської церкви, який проводив служби під час карантину

"Люди з міст, де бари закрили, їдуть в інші міста. Це приклад особистої безвідповідальності. Я знаю, що вже кожен з вас знає принаймні когось, хто захворів на коронавірус і навіть втратив близьких… Зараз не час політизувати на цьому. Потрібно розуміти, у якій ситуації ми опинилися, і дотримуватися цих дуже простих правил", - заявив він.  

Директор Інституту громадського здоров’я Бобан Мугоша сказав, що ситуація в країні стає "драматичною" і фахівці вже вважають за необхідне запроваджувати жорсткий локдаун. 

Протягом останнього тижня добовий приріст заражень короновірусом у Чорногорії коливався від близько 600 до понад 800 випадків. Населення країни - близько 622 тисяч осіб. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чорногорія Коронавірус Карантин
powered by lun.ua