У Тбілісі - знову мітинг опозиції з вимогою нових парламентських виборів

У столиці Грузії опозиційні політичні сили знову зібрали мітинг, вимагаючи проведення нових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланнням на "Эхо Кавказа".

Кількість людей, що зібралися на проспекті Шота Руставелі біля парламенту, оцінюють у декілька тисяч.

Очередная акция протеста оппозиции в центре Тбилиси. Требования: повторные парламентские выборы и отставка главы ЦИК.



📷 Mzia Saganelidze (RFE/RL) pic.twitter.com/M6m7i6k2Ma — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) November 14, 2020

Серед учасників акції - представники опозиційних сил та їхні прихильники. Частина протестувальників приїхали з регіонів.

Опозиційні лідери у коментарях ЗМІ заявили, що їхні вимоги залишаються незмінними - повторні парламентські вибори, відставка глави ЦВК Тамар Жванії, призначення нової виборчої адміністрації та звільнення ув’язнених з політичних мотивів.

Here is the scene in Tbilisi right now. Woman next to me “I am afraid of Covid but I am not letting this government steal my vote’ another massive anti government protest pic.twitter.com/UDuTWZYXaT — natalia antelava (@antelava) November 14, 2020

Це вже четвертий великий мітинг після парламентських виборів, що відбулися 31 жовтня.

Нагадаємо, на парламентських виборах "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Опозиційні сили після цього заявили про "масштабні фальсифікації" та відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

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В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

ЄС визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Кризу ускладнив жорсткий розгін протестів із застосуванням водометів минулої неділі.

12 листопада "Грузинська мрія" та опозиція зібралися на першу зустріч для перемовин про вихід з політичної кризи, що виникла після парламентських виборів за посередництва послів США та ЄС. Після неї і опозиційні лідери, і влада казали, що задоволені початком перемовин, але швидких результатів не очікують. https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/11/12/7116470/

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан.