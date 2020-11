У Тбілісі - знову мітинг опозиції з вимогою нових парламентських виборів

У столиці Грузії опозиційні політичні сили знову зібрали мітинг, вимагаючи проведення нових парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланнням на "Эхо Кавказа".

Кількість людей, що зібралися на проспекті Шота Руставелі біля парламенту, оцінюють у декілька тисяч.

Серед учасників акції - представники опозиційних сил та їхні прихильники. Частина протестувальників приїхали з регіонів.

Опозиційні лідери у коментарях ЗМІ заявили, що їхні вимоги залишаються незмінними - повторні парламентські вибори, відставка глави ЦВК Тамар Жванії, призначення нової виборчої адміністрації та звільнення ув’язнених з політичних мотивів.

Here is the scene in Tbilisi right now. Woman next to me “I am afraid of Covid but I am not letting this government steal my vote’ another massive anti government protest pic.twitter.com/UDuTWZYXaT