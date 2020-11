В Тбилиси - снова митинг оппозиции с требованием новых парламентских выборов

В столице Грузии оппозиционные политические силы снова собрали митинг, требуя проведения новых парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" посиланнням на "Эхо Кавказа".

Количество людей, собравшихся на проспекте Шота Руставели у парламента, оценивают в несколько тысяч.

Среди участников акции - представители оппозиционных сил и их сторонники. Часть протестующих приехали из регионов.

Оппозиционные лидеры в комментариях СМИ заявили, что их требования остаются неизменными - повторные парламентские выборы, отставка главы ЦИК Тамар Жвании, назначение новой избирательной администрации и освобождение заключенных по политическим мотивам.

Here is the scene in Tbilisi right now. Woman next to me “I am afraid of Covid but I am not letting this government steal my vote’ another massive anti government protest pic.twitter.com/UDuTWZYXaT