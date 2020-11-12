Влада й опозиція у Грузії задоволені першою зустріччю, але швидких результатів не чекають

Правляча партія "Грузинська мрія" та опозиційні сили в цілому задоволені початком перемовин, але не очікують від них швидких результатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Один з лідерів опозиційної "Європейської Грузії" Давид Бакрадзе заявив, що "бачить простір для компромісу", попри те, що позиції сторін дуже розходяться. "Простір для компромісу є, і якщо буде відповідальний підхід - сподіваюся, сторони зможуть досягти згоди", - заявив він.

Водночас, наголосив Бакрадзе, його політсила не змінила позиції і далі вважає, що в країні потрібно провести нові вибори.

Лідер "Стратегії Агмашенебелі" Георгій Вашадзе задоволений тим, що на перемовинах опозиція окреслила свою позицію, та заявив, що наступна зустріч "обов’язково буде", хоча ще не відомо, коли саме, цитує його "Новости-Грузия". У той же час, в суботу опозиція планує нові мітинги.

Спікер парламенту Арчіл Талаквадзе, який на зустрічі представляв правлячу "Грузинську мрію", також задоволений зустріччю.

"Це був початок політичних консультацій. Від першої зустрічі не має бути очікувань на основні домовленості. Але початок діалогу допомагає зблизити позицію, і першу зустріч я б оцінив позитивно", - сказав він у коментарі ЗМІ.

Як вже повідомлялося, 12 листопада "Грузинська мрія" та опозиція зібралися на першу зустріч для перемовин про вихід з політичної кризи, що виникла після парламентських виборів. Зустріч відбулася у резиденції посла США у Грузии Келлі Дегнан за участі послів США, ЄС та Франції. Дипломати закликають грузинських політиків до діалогу та готові бути посередниками у цьому процесі.

Нагадаємо, на парламентських виборах "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Опозиційні сили після цього заявили про "масштабні фальсифікації" та відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Кризу ускладнив жорсткий розгін протестів із застосуванням водометів.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан.