Саакашвілі закликав грузинську поліцію не виконувати накази влади

Михеїл Саакашвілі, лідер грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух", закликав грузинську поліцію не виконувати накази влади.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews, про це він заявив у своєму відеозверненні 13 листопада.

"Чи вам не соромно? Які накази ви виконуєте? Ви були "поліцією №1" у світі, Грузія пишалася вами… Не можна, щоб ця поліція піднімала руку проти грузинського народу. Не бійтесь цього, ми підійшли до кінця", - заявив він.

Вчора Саакашвілі, як і інші представники опозицій, у коментарі ЗМІ казав, що задоволений початком перемовин з владою, повідомляє "Грузія Онлайн".

"Я позитивно оцінюю переговорний процес, тому що під час "революції троянд" ми регулярно зустрічалися з тодішнім прем’єр-міністром Джорбенадзе у резиденції посла США і оголошували вимоги - але він нічого не робив. Паралельно ми посилювали тиск з вулиці, що у підсумку зіграло вирішальну роль", - сказав він.

Як вже повідомлялося, 12 листопада "Грузинська мрія" та опозиція зібралися на першу зустріч для перемовин про вихід з політичної кризи, що виникла після парламентських виборів. Зустріч відбулася у резиденції посла США у Грузии Келлі Дегнан за участі послів США, ЄС та Франції. Дипломати закликають грузинських політиків до діалогу та готові бути посередниками у цьому процесі.

На парламентських виборах "Грузинська мрія - Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів. Опозиційні сили після цього заявили про "масштабні фальсифікації" та відмовилися від мандатів у парламенті на знак протесту.

Критичні закиди лунали і від деяких громадських організацій, зокрема, Transparency International Грузія.

В ОБСЄ водночас не мають серйозних зауважень до того, як відбувалися вибори у Грузії.

Європейський Союз визнав, що парламентські вибори в Грузії, загалом були проведені демократично, але закликав до ретельного та справедливого розгляду всіх скарг, що були подані в ході електорального процесу.

Кризу ускладнив жорсткий розгін протестів із застосуванням водометів.

Детальніше про це читайте у статті: Вибори, які лише посилили кризу: чи буде в Грузії новий майдан.