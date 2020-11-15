У Молдові - великі черги на “придністровських” дільницях, де підтримують Додона

У Молдові в неділю, в день другого туру президентських виборів, на дільницях, організованих для жителів Придністров’я, утворилися великі черги.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Зокрема, черги спостерігаються у селі Варниця, де діють чотири дільниці, відкриті для придністровців, що приїжджають на голосування з непідконтрольних уряду територій.

Кількість людей, що приїхали голосувати, видається суттєво більшою, ніж у першому турі два тижні тому.

Черга на дільницю у Варниці Фото "Європейської правди"

Як і під час першого туру, ветерани війни та депутати від опозиції чергують на адмінмежі з Придністров’ям, перевіряючи автомобілі, що прямують з регіону.

Вони заявляють, що контролюють, щоб не було організованого підвозу виборців, зокрема, автобусами.

На цих президентських виборах відкрили 42 дільниці для виборців Придністров’я. Законодавство Молдови гарантує право голосу всім громадянам, в тому числі жителям непідконтрольної території.

Читайте також Молдова: прозахідна Санду може виграти в Додона у другому турі виборів

На придністровських дільницях абсолютна більшість виборців підтримує чинного президента Ігоря Додона.

У другому турі виборів президента змагаються чинний президент Молдови, проросійський лідер соціалістів Ігор Додон та прозахідна лідерка опозиційної партії PAS Майя Санду.

Як повідомляла "ЄвроПравда", великі черги утворилися також на закордонних дільницях ще до їх відкриття, що грає на руку Майї Санду.

Читайте детальніше: Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона







