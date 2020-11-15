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В Молдове - большие очереди на "приднестровских" участках, где поддерживают Додона

Воскресенье, 15 ноября 2020, 10:59

В Молдове в воскресенье, в день второго тура президентских выборов, на участках, организованных для жителей Приднестровья, образовались большие очереди.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В частности, очереди наблюдаются в селе Варница, где действуют четыре участка, открытые для приднестровцев, приезжающих на голосование из неподконтрольных правительству территорий.

Количество людей, приехавших голосовать, кажется существенно больше, чем в первом туре две недели назад.

 
Очередь на участок в Варнице
ФОТО "ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВДЫ"

Как и во время первого тура, ветераны войны и депутаты от оппозиции дежурят на админгранице с Приднестровьем, проверяя автомобили, следующие из региона.

Они заявляют, что контролируют, чтобы не было организованного подвоза избирателей, в частности, автобусами.

На этих президентских выборах открыли 42 участка для избирателей Приднестровья. Законодательство Молдовы гарантирует право голоса всем гражданам, в том числе жителям неподконтрольной территории.

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На приднестровских участках абсолютное большинство избирателей поддерживает действующего президента Игоря Додона.

Во втором туре выборов президента соревнуются действующий президент Молдовы, пророссийский лидер социалистов Игорь Додон и прозападная лидер оппозиционной партии PAS Майя Санду.

Как сообщала "ЕвроПравда", большие очереди образовались также на зарубежных участках еще до их открытия, что играет на руку Майи Санду.

Читайте подробнее: Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона

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