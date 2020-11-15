У Молдові вже проголосувало більше виборців з Придністров'я, ніж за весь день у першому турі

У день другого туру виборів президента Молдови спостерігається вкрай висока активність виборців з Придністров'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Так, до полудня явка виборців з Придністров'я 15 листопада перевищила явку в першому турі.

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За даними Центрвиборчкому, за весь день в першому турі виборів проголосували трохи більше ніж 14 тисяч придністровців. Тоді як у другому турі число відданих голосів станом на полудень вже перевалило за 16 тисяч.

Нагадаємо, з самого ранку на "придністровських" дільницях у Молдові утворились великі черги. Всього таких дільниць, які відкрили спеціально для громадян з непідконтрольних територій, 42.

Як і під час першого туру, ветерани війни та депутати від опозиції чергують на адмінмежі з Придністров’ям, перевіряючи автомобілі, що прямують з регіону. Вони заявляють, що контролюють, щоб не було організованого підвозу виборців, зокрема, автобусами.

Активність придністровців грає на руку чинному президенту Додону, якого у непідконтрольному регіоні підтримує абсолютна більшість виборців.

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