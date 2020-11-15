В Молдове уже проголосовало больше избирателей из Приднестровья, чем за весь день в первом туре

В день второго тура выборов президента Молдовы наблюдается крайне высокая активность избирателей из Приднестровья.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовское издание NewsMaker.

Так, к полудню явка избирателей из Приднестровья 15 ноября превысила явку в первом туре.

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По данным Центризбиркома, за весь день в первом туре выборов проголосовали чуть более чем 14 тысяч приднестровцев. А во втором туре число отданных голосов по состоянию на полдень уже перевалило за 16 тысяч.

Напомним, с самого утра на "приднестровских" участках в Молдове образовались большие очереди. Всего таких участков, которые открыли специально для граждан с неподконтрольных территорий, 42.

Как и во время первого тура, ветераны войны и депутаты от оппозиции дежурят на админгранице с Приднестровьем, проверяя автомобили, следующие из региона. Они заявляют, что контролируют, чтобы не было организованного подвоза избирателей, в частности, автобусами.

Активность приднестровцев играет на руку действующему президенту Додону, которого в неподконтрольном регионе поддерживает абсолютное большинство избирателей.

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