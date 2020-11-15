В Молдове беспрецедентно высокая явка на зарубежных участках, где поддерживают Санду
Во втором туре выборов президента Молдовы диаспора демонстрирует беспрецедентно высокую активность.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным Центризбиркома Молдовы, по состоянию на 15:00 на избирательных участках за рубежом проголосовали уже 150 470 граждан Молдовы. Тогда как в целом явка диаспоры за рубежом в первом туре выборов составила 149 840.
Как сообщала "ЕвроПравда", большие очереди на зарубежных участках в Европе образовались еще до их открытия.
При этом, в отличие от первого тура, высокая активность и очереди наблюдаются и на участках в России.
Активность иностранных избирателей в странах ЕС играет на руку оппозиционной кандидатке Майи Санду. На участках в Европе она всегда имела поддержку подавляющего большинства.
Более высокая активность, чем в первом туре, наблюдается также на участках избирателей из Приднестровья, где большинство поддерживает действующего президента Игоря Додона.
Санду победила в первом туре выборов, Додон финишировал вторым с заметным отставанием. При этом в первом туре доля голосов на зарубежных участок составила 11% от общего числа принявших участие в голосовании.