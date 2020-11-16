Угорщина підтвердила намір ветувати бюджет ЄС і план відновлення після пандемії

Угорщина планує накласти вето на бюджет Європейського Союзу на 2021-27 роки і схему відновлення після пандемії через пропозицію поставити фінансування в залежність від дотримання державами-членами верховенства права.

Про це заявив у понеділок представник уряду Угорщини Золтан Ковач, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Постійні представники держав-членів ЄС зберуться в понеділок вдень у Брюсселі для обговорення цього питання.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже направив лист інституціям ЄС із погрозою накласти вето на бюджет, а угорські законодавці в липні заявили, що уряд не повинен приймати такі умови на переговорах.

Золтан Ковач заявив, що представник Угорщини на зустрічі має чіткий мандат від свого парламенту.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що Угорщина накладе вето на бюджет, якщо умови щодо верховенства права не будуть переглянуті, Ковач сказав: "Ваш висновок правильний".

Націоналістичний уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана протягом багатьох років конфліктував з європейськими партнерами через ерозію демократичних стандартів.

Слід зазначити, що прем'єр Польщі також пригрозив ветувати схвалення семирічного бюджету ЄС, якщо у ньому буде передбачений механізм фінансових санкцій за недотримання країнами-членами верховенства права.