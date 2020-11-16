Венгрия подтвердила намерение ветировать бюджет ЕС и план восстановления после пандемии

Венгрия планирует наложить вето на бюджет Европейского Союза на 2021-27 годы и схему восстановления после пандемии из-за предложения поставить финансирование в зависимость от соблюдения государствами-членами верховенства права.

Об этом заявил в понедельник представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Постоянные представители государств-членов ЕС соберутся в понедельник днем ​​в Брюсселе для обсуждения этого вопроса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже направил письмо институтам ЕС с угрозой наложить вето на бюджет, а венгерские законодатели в июле заявили, что правительство не должно принимать такие условия на переговорах.

Золтан Ковач заявил, что представитель Венгрии на встрече имеет четкий мандат от своего парламента.

Отвечая на вопрос, означает ли это, что Венгрия наложит вето на бюджет, если условия относительно верховенства права не будут пересмотрены, Ковач сказал: "Ваш вывод правильный".

Националистическое правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в течение многих лет конфликтовал с европейскими партнерами из-за нарушения демократических стандартов.

Следует отметить, что премьер Польши также пригрозил ветировать одобрение семилетнего бюджета ЕС, если в нем будет предусмотрен механизм финансовых санкций за несоблюдение странами-членами верховенства права.