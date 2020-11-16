Країни Балтії готують нові персональні санкції щодо Білорусі

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич анонсував спільне з іншими країнами Балтії розширення чорних списків відповідальних за придушення протестів у Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Також міністр повідомив, що Латвія прийняла рішення заборонити в’їзд двом громадянам Білорусі – пов’язаному зі старшим сином самопроголошеного президента Білорусі кікбоксеру Дмитрію Шакуті, а також голові Федерації хокею Білорусі Дмитрію Баскову, яких підозрюють у причетності до смерті активіста Романа Бондаренка.

"На підставі закону про імміграцію, я прийняв рішення про включення двох білоруських громадян у список небажаних в Латвійській Республіці осіб, встановлення заборони на їхній в'їзд до Латвії на невизначений термін. Цитуючи класика: "Такий хокей нам не потрібен!" - написав Ринкевич у Twitter.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par divu Baltkrievijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citējot klasiķi: “Tādu hokeju mums nevajag!” pic.twitter.com/gxsq1XtkLr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020

"Разом з Литвою та Естонією незабаром розширимо "чорні списки" на тих осіб, які продовжують жорстоко придушувати протести в Білорусі", - додав латвійський міністр.

Як повідомлялося, колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі до понад 200 імен.

За даними ЗМІ, Євросоюз прискорив підготовку нових санкцій щодо Білорусі після смерті від побиття у Мінську Романа Бондаренка. Очікується, що міністри закордонних справ ЄС дадуть "зелене світло" третьому пакету санкцій ЄС щодо Білорусі у четвер.

ЄС вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента. Зокрема, ЄС ввів санкції відносно 55 осіб, винних у насильницьких репресіях і залякуванні. Зокрема, ЄС ввів санкції проти Лукашенка.