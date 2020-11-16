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Страны Балтии готовят новые персональные санкции в отношении Беларуси

Понедельник, 16 ноября 2020, 13:36

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич анонсировал общий с другими странами Балтии план расширения черных списков ответственных за подавление протестов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Также министр сообщил, что Латвия приняла решение запретить въезд двум гражданам Беларуси - связанному со старшим сыном самопровозглашенного президента Беларуси кикбоксеру Дмитрию Шакуте, а также председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, которых подозревают в причастности к смерти активиста Романа Бондаренко.

"На основании закона об иммиграции я принял решение о включении двух белорусских граждан в список нежелательных в Латвийской Республике лиц, установлении запрета на их въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитируя классика: "Такой хоккей нам не нужен!" - написал Ринкевич в Twitter.

"Вместе с Литвой и Эстонией вскоре расширим черные списки на тех лиц, которые продолжают жестоко подавлять протесты в Беларуси", - добавил латвийский министр.

Как сообщалось, бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что страны ЕС готовятся расширить список персональных санкций в отношении Беларуси до более 200 имен.

По данным СМИ, Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко. Ожидается, что министры иностранных дел Евросоюза дадут "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси в четверг.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании. В частности, ЕС ввел санкции против Лукашенко

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