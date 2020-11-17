В Ірландії переглянуть штрафи за розпивання алкоголю, бо теперішні зависокі

В Ірландії уряд планує зменшити штрафи для людей, які вживають алкоголь просто неба, оскільки теперішні вважають надмірними та рідко виписують.

Про це пише BBC, повідомляє "Європейська правда".

Через пандемію паби в Ірландії закриті, але тут можна купити напої на винос. Цими вихідними у різних ірландських містах спостерігались скупчення людей, що випивали, і це викликало побоювання з приводу поширення коронавірусу.

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Клієнти, які купують алкоголь на винос, не можуть пити його менше ніж в 100 метрах від закладу.

Тим, хто порушує цей закон, загрожує штраф у розмірі 300 євро, а власнику ліцензії на продаж алкоголю загрожує штраф в розмірі 1500 євро. Разом з тим штрафи рідко застосовуються, оскільки вважаються занадто високими.

Очікується, що міністри обговорять пропозицію міністра охорони здоров'я про зменшення штрафів.

Представники сфери охорони здоров'я висловили розчарування з приводу того, що кількість нових випадків Covid-19 в останні дні збільшилася, а не знизилася. Дехто звинувачує у цьому публічне споживання алкоголю.

Як повідомлялося, рівень захворюваності на Covid-19 в Ірландії знову почав зростати, незважаючи на обмеження максимального рівня.