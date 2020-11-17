В Ирландии пересмотрят штрафы за распитие алкоголя, потому что нынешние слишком высокие

В Ирландии правительство планирует уменьшить штрафы для людей, которые употребляют алкоголь под открытым небом, поскольку нынешние считают чрезмерными и редко выписывают.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

Из-за пандемии пабы в Ирландии закрыты, но здесь можно купить напитки на вынос. В эти выходные в разных ирландских городах наблюдались скопления людей, которые выпивали, и это вызвало опасения по поводу распространения коронавируса.

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Клиенты, которые покупают алкоголь на вынос, не могут пить его меньше чем в 100 метрах от заведения.

Тем, кто нарушает этот закон, грозит штраф в размере 300 евро, а владельцу лицензии на продажу алкоголя грозит штраф в размере 1500 евро. Вместе с тем штрафы редко применяются, поскольку считаются слишком высокими.

Ожидается, что министры обсудят предложение министра здравоохранения об уменьшении штрафов.

Представители здравоохранения выразили разочарование по поводу того, что количество новых случаев Covid-19 в последние дни увеличилось, а не снизилась. Некоторые обвиняют в этом публичное потребление алкоголя.

Как сообщалось, уровень заболеваемости Covid-19 в Ирландии вновь начал расти, несмотря на ограничение максимального уровня.