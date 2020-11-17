Дев'ять членів ЄС отримали ще €14 млрд на підтримку зайнятості в умовах епідемії

ЄС надав дев’яти країнам-членам ще 14 млрд євро у рамках програми підтримки зайнятості SURE.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії, що є у розпорядженні "Європейської правди".

З них Італія та Іспанія отримали вже другий транш своїх платежів, а решта - перші виплати.

Хорватія отримала 510 млн євро, Кіпр - 250 млн євро, Греція - 2 млн євро, Латвія - 120 млн, Литва - 300 млн, Мальта - 120 млн, Словенія - 200 млн, Італія та Іспанія - ще додаткові 6,5 млн та 4 млн відповідно.

Кошти виділені у рамках інструменту SURE - тимчасового інструменту ЄС для зниження ризиків безробіття під час кризи COVID-19. Він передбачає фінансову підтримку у вигляді кредитів ЄС.

Наприкінці жовтня Італія, Іспанія та Польща стали першими країнами, які отримали таку допомогу на загальну суму 17 млрд євро.

Коли усі виплати завершаться, Хорватія отримає у підсумку 1 млрд євро, Кіпр - 479 млн, Греція - 2,7 млрд, Латвія - 192 млн, Литва - 602 млн, Мальта - 244 млн, Словенія - 1,1 млрд, Іспанія - 21,3 млрд, Італія - 27,4 млрд.

Інструмент SURE - одна з трьох систем соціального захисту на суму до 540 млрд євро, які були узгоджені Єврогрупою 9 квітня 2020 року і згодом схвалені лідерами ЄС для захисту робітників, підприємств і держав.