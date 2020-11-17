Девять членов ЕС получили еще 14 млрд евро на поддержку занятости в условиях пандемии

ЕС предоставил девяти странам-членам еще 14 млрд евро в рамках программы поддержки занятости SURE.

Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

Из них Италия и Испания получили уже второй транш своих платежей, а остальные - первые выплаты.

Хорватия получила 510 млн евро, Кипр - 250 млн евро, Греция - 2 млн евро, Латвия - 120 млн, Литва - 300 млн, Мальта - 120 млн, Словения - 200 млн, Италия и Испания - еще дополнительные 6,5 млн и 4 млн соответственно.

Средства выделены в рамках инструмента SURE - временного инструмента ЕС для снижения рисков безработицы во время кризиса COVID-19. Он предусматривает финансовую поддержку в виде кредитов ЕС.

В конце октября Италия, Испания и Польша стали первыми странами, которые получили такую ​​помощь на общую сумму 17 млрд евро.

Когда все выплаты завершатся, Хорватия получит в итоге 1 млрд евро, Кипр - 479 млн, Греция - 2,7 млрд, Латвия - 192 млн, Литва - 602 млн, Мальта - 244 млн, Словения - 1,1 млрд, Испания - 21,3 млрд, Италия - 27,4 млрд.

Инструмент SURE - одна из трех систем социальной защиты на сумму до 540 млрд евро, которые были согласованы Еврогруппой 9 апреля 2020 года и впоследствии одобрены лидерами ЕС для защиты работников, предприятий и государств.