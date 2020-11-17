Країни ЄС проти спільних правил експрес-тестів попри тиск авіакомпаній - ЗМІ

Багато урядів країн ЄС виступають проти спільних правил використання швидких тестів на COVID-19, що може стати серйозним ударом для авіакомпаній, які розраховують на прискорене тестування для пожвавлення індустрії туризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на внутрішні документи ЄС.

Авіакомпанії наполягають на тому, щоб уряди запропонували альтернативи обмеженням на пересування на тлі другої хвилі COVID-19, особливо просувають експрес-тести на антигени Lufthansa і Alitalia.

Читайте також У Бельгії вакцина від коронавірусу буде безкоштовною

Але багато урядів ЄС не готові до єдиних процедур тестування, які допомогли б полегшити поїздки по Європі, згідно з документом, підготовленим Німеччиною, яка нині головує в ЄС.

"Велика кількість країн-членів ясно дали зрозуміти, що обговорення загальних мінімальних стандартів і критеріїв буде передчасним", - йдеться в документі від 12 листопада.

Цей документ буде представлений у четвер на відеоконференції лідерів ЄС, які будуть обговорювати питання координації в боротьбі з пандемією.

Читайте також Moderna заявила про майже 95% ефективність вакцини від COVID

Набори швидких антигенів менш точні, ніж стандартні ПЛР-тести, але можуть дати результати протягом декількох хвилин, а не днів.

Європейські авіакомпанії використовують їх для перевірки пасажирів перед вильотом, дозволяючи подорожувати тільки тим, у кого негативний результат тесту. Але тестування в основному обмежується внутрішніми рейсами, почасти через небажання європейських країн застосовувати загальні правила.

У німецькому документі йдеться, що деякі уряди шукають більше наукових доказів на користь швидких тестів. Багато хто говорить, що тестування - це національне питання, до якого немає необхідності в загальному підході. При цьому в документі, не називаються країни, що виступають проти.

Єврокомісія в середу опублікує рекомендацію щодо використання експрес-тестування, але уряди не зобов'язані її виконувати.