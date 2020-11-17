У Бельгії вакцина від коронавірусу буде безкоштовною

Уряд Бельгії заявив, що має намір зробити будь-яку вакцину проти коронавірусу доступною приблизно для 70% населення, причому вакцина буде безкоштовною для громадян.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VRT.

Разом з тим у бельгійському уряді вирішили, що вакцинація від COVID-19 не буде обов’язковою, повідомив у понеділок міністр охорони здоров'я Франк Ванденбруке.

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Втім, уряд планує, щоб принаймні 8 мільйонів бельгійців вакцинувалися. Пріоритет буде наданий окремим групам, в тому числі найбільш схильним до зараження.

Бельгія бере участь в програмі закупівлі вакцин в ЄС, в рамках якої Європейська комісія веде переговори з постачальниками від імені країн-учасниць.

Для реалізації програми вакцинації у Бельгії буде створена цільова група, до якої увійдуть вчені і представники уряду, антикризові менеджери, а також представники професійних організацій та технічних робочих груп.

Нагадаємо, тиждень тому Єврокомісія підписала контракт з компаніями Pfizer і BioNTech на закупівлю вакцини від коронавірусу, яка за першими результатами клінічних випробувань показала ефективність у 90% випадків.

Напередодні Єврокомісія анонсувала підписання угоди про закупівлю вакцини з п’ятим розробником - компанією CureVac.