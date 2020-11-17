Lufthansa скасовує безкоштовні перекуси для пасажирів економ-класу

Німецька авіакомпанія Lufthansa, скорочуючи витрати на тлі пандемії, заявила у вівторок, що перестане пропонувати безкоштовні перекуси пасажирам економічного класу з наступної весни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наша поточна пропозиція перекусів в економ-класі не завжди виправдовує очікування наших гостей", - заявила Крістіна Ферстер, член правління Lufthansa.

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Натомість Lufthansa і її дочірні компанії представлять новий асортимент продуктів харчування і напоїв, які пропонуватимуть на продаж на рейсах малої і середньої дальності.

Lufthansa і її дочірні компанії Eurowings, Swiss, Austrian і Brussels Airlines скорочують свої графіки польотів, флот і персонал через пандемію.

При цьому очікується, що обсяг авіаперельотів не досягне рівня, який передував пандемії, до 2025 року.

Пасажирам бюджетних авіакомпаній, таких як Ryanair і Eurowings, вже давно доводиться платити за свої перекуси і напої.