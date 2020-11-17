Європарламенту радять відмовитися від засідань у Страсбурзі заради кліматичних цілей

Експерти ЄС з питань довкілля вважають, що ЄС повинен розглянути питання про призначення Брюсселя як єдиної бази для свого законодавчого органу і розрив його історичних зв’язків зі Страсбургом.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian, про це йдеться у доповіді, підготовленій на замовлення комітету Європарламенту з питань довкілля.

Таке рішення пропонується задля виконання мети досягти вуглецевої нейтральності до 2030 року.

Зазначається, що такий крок спричинить за собою зміну договору про ЄС і великий скандал з французьким урядом, але автори дослідження говорять, що ЄС необхідно "раціоналізувати", незважаючи на символічне значення ельзаського міста як символу франко-німецького примирення.

Парламент засідає в Страсбурзі протягом трьох з половиною днів 12 разів на рік. Це означає прибуття до Страсбурга 2400 депутатів Європарламенту, помічників, водіїв і співробітників, а також журналістів і лобістів. Іншою роботою євродепутати і їх співробітники займаються в Брюсселі і своїх виборчих округах.

У доповіді, підготовленій на замовлення парламентського комітету з навколишнього середовища, стверджується, що пандемія дала "уявлення про те, як можуть виглядати умови роботи і функціонування Європейського парламенту в 2030 році".

Попри розчарування президента Франції Еммануеля Макрона, парламент не засідав у Страсбурзі з лютого через кризу в галузі охорони здоров'я. Нещодавно він заявив, що якщо парламент не повернеться до Страсбурга, то це буде значити, що ЄС "облажався".

На думку авторів доповіді, рішення про майбутнє Страсбурга, де навіть у звичайний час працює лише невелика кількість постійних співробітників, має бути прийнято протягом шести - дев'яти років.

"Замість нинішніх трьох майданчиків [Брюссель ,Люксембург і Страсбург] на шляху до вуглецевої нейтральності, очевидно, що Європейському парламенту необхідно розглянути можливість роботи на одному майданчику", - пишуть автори доповіді з Генерального директорату ЄС з внутрішньої політики.

"Хоча різниця у викидах для поїздок депутатів Європарламенту зі свого дому в Брюссель або Страсбург невелика, додаткові викиди пов'язані, наприклад, з поїздками співробітників, зацікавлених сторін, журналістів, лобістів і т. д." – йдеться у доповіді.

Як стверджується, єдина база у Брюсселі є одним з заходів, необхідних для досягнення нейтральності внутрішніх викидів вуглецю до 2030 року, мети, прийнятої в резолюції ЄП.

Офіційна резиденція Європейського парламенту знаходиться в Страсбурзі, а Брюссель і Люксембург є "робочими місцями". У Люксембурзі знаходиться секретаріат ЄП.