Европарламенту советуют отказаться от заседаний в Страсбурге ради климатических целей

Эксперты ЕС по вопросам окружающей среды считают, что ЕС должен рассмотреть вопрос о назначении Брюсселя как единой базы для своего законодательного органа и разрыве его исторических связей со Страсбургом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian, об этом говорится в докладе, подготовленном по заказу комитета Европарламента по вопросам окружающей среды.

Такое решение предлагается для выполнения цели достичь углеродной нейтральности к 2030 году.

Отмечается, что такой шаг повлечет за собой изменение договора о ЕС и большой скандал с французским правительством, но авторы исследования говорят, что ЕС необходимо "рационализировать", несмотря на символическое значение эльзасского города, как символ франко-германского примирения.

Парламент заседает в Страсбурге в течение трех с половиной дней 12 раз в год. Это означает прибытие в Страсбург 2400 депутатов Европарламента, помощников, водителей и сотрудников, а также журналистов и лоббистов. Другой работой евродепутаты и их сотрудники занимаются в Брюсселе и своих избирательных округах.

В докладе, подготовленном по заказу парламентского комитета по окружающей среды, утверждается, что пандемия дала "представление о том, как могут выглядеть условия работы и функционирования Европейского парламента в 2030 году".

Несмотря на разочарование президента Франции Эммануэля Макрона, парламент не заседал в Страсбурге с февраля из-за кризиса в области здравоохранения. Недавно он заявил, что если парламент не вернется в Страсбург, то это будет значить, что ЕС "облажался".

По мнению авторов доклада, решение о будущем Страсбурга, где даже в обычное время работает лишь небольшое количество постоянных сотрудников, должно быть принято в течение шести - девяти лет.

"Вместо нынешних трех площадок [Брюссель ,Люксембург и Страсбург] на пути к углеродной нейтральности, очевидно, что Европейскому парламенту необходимо рассмотреть возможность работы на одной площадке", - пишут авторы доклада из Генерального директората ЕС по внутренней политике.

"Хотя разница в выбросах для поездок депутатов Европарламента из своего дома в Брюссель или Страсбург небольшая, дополнительные выбросы связаны, например, с поездками сотрудников, заинтересованных сторон, журналистов, лоббистов и т. д." – говорится в докладе.

Как утверждается, единая база в Брюсселе является одной из мер, необходимых для достижения нейтральности внутренних выбросов углерода к 2030 году, цели, принятой в резолюции ЕП.

Официальная резиденция Европейского парламента находится в Страсбурге, а Брюссель и Люксембург являются "рабочими местами". В Люксембурге находится Секретариат ЕП.