Парламент Туреччини схвалив відправлення військових в Азербайджан

Парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Таїпа Ердогана про те, щоб відправити турецьких військових до Азербайджану.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

У понеділок 16 листопада Генеральна асамблея Великого національного зібрання Туреччини схвалила відповідний указ Ердогана, який подали на затвердження парламенту.

Резолюцію підтримали правляча Партія справедливості та розвитку й опозиційні Республіканська народна партія, Партія націоналістичного руху та "Хороша партія". Проти виступила Демократична партія народів.

У тексті згадується спільна заява Вірменії, Азербайджану та РФ щодо Карабаху та вимога офіційного Баку створити спільний центр Туреччини й Росії для моніторингу дотримання режиму тиші.

"Місце спільного центру буде визначене Азербайджаном. У центрі будуть діяти військові, а за необхідності - цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру й стабільності на Південному Кавказі, у контексті забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено й у відповідних резолюціях Радбезу ООН та ОБСЄ. Відправлення військових в Азербайджан відповідає і національним інтересам Туреччини", - йдеться у документі.

Рамки місії, кількість військових та термін дії визначатиме адміністрація президента Туреччини.

Минулого тижня Ердоган заявив про підписання з РФ меморандуму про розуміння, який передбачає створення спільного російсько-турецького центру для контролю за дотриманням режиму тиші у Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявляв, що Путін та президент Азербайджану не обговорювали можливість введення у Карабах турецьких миротворців, але підтвердив, що обговорювався моніторинговий центр "на території Азербайджану".

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