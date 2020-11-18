Прем’єр Вірменії не планує йти у відставку, висунув план дій

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, попри заклики опозиції піти у відставку через "здачу Карабаху", планує залишитись на посаді і представив дорожню карту для подолання кризи.

Про це Пашинян у середу написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Пашинян заявив, що вважає себе "відповідальним номер один" за ситуацію, що склалася. Він представив дорожню карту, для реалізації якої, за його словами, потрібно провести зміни в уряді.

Пашинян пропонує найближчим часом здійснити відновлення нагірно-карабахського мирного процесу в форматі співголів Мінської групи ОБСЄ з акцентом на статус Нагірного Карабаху і пріоритетність повернення людей в місця їх проживання; забезпечити соціальні гарантії сім'ям загиблих військовослужбовців і громадян; відновити житлові і громадські будівлі та інфраструктуру, які постраждали під час війни на території Вірменії.

Він заявив, що влада має намір домагатися негайного повернення полонених військовослужбовців і мирних жителів і забезпечити їм соціальні гарантії.

Він також пообіцяв провести реформу Збройних сил Вірменії.

Окремо Пашинян планує заходи для подолання коронавірусу і його наслідків, реформу Виборчого кодексу і кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією.

За його словами, для реалізації цих заходів знадобиться пів року. В червні 2021 року він планує виступити зі звітом про реалізацію дорожньої карти.

Через кризу, що склалася, президент Вірменії Армен Саркісян напередодні закликав до відставки Пашиняна і позачергових виборів.

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