Президент Вірменії закликав до відставки Пашиняна і позачергових виборів

Президент Вірменії Армен Саркісян вважає неминучими позачергові вибори, щоб вберегти країну від потрясінь після підписання "карабаського миру".

Про це Саркісян заявив у своєму посланні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську редакцію "Радіо Свобода".

Протягом останніх днів вірменський президент проводив політичні консультації у зв’язку з підписанням 10 листопада тристоронньої заяви. Саркісян провів зустрічі з парламентськими і позапарламентськими силами, громадськими організаціями і окремими особами, в тому числі з діаспори.

"Абсолютна більшість учасників зустрічей згодні в одному питанні: відставка або припинення повноважень прем'єр-міністра відповідно до Конституції і дострокові парламентські вибори", - заявив Саркісян.

"Для того щоб уберегти країну від потрясінь, дострокові вибори до Національних зборів, врешті-решт, будуть неминучі", - додав президент Вірменії.

До проведення позачергових виборів Саркісян пропонує передати управління уряду національної згоди.

Нагадаємо, після підписання угоди між Росією, Вірменією та Азербайджаном у Єревані розпочалися протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "за здачу Карабаху".

Втім, поки що парламент не зміг зібратися з цією метою на позачергове засідання.

Детальніше про це читайте у статті Похмілля Вірменії: що чекає країну та регіон після закінчення війни у Карабаху